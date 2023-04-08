دعاء الصباح للرزق والفرج.. «أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ»

في صباح كل يوم تتعلق القلوب بالرحمن عزو وجل، ويرفع المواطنين أكف الضراعة إلى الخالق للدعاء، وهناك العديد من الأدعية التي ترتبط بمواقيت محددة ومن بينها دعاء الصباح للرزق والفرج، إذ أن هناك العديد من الأدعية التي يفضل الدعاء بهاء في صباح كل يوم.

دعاء الصباح للرزق والفرج

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، دعاء الصباح للرزق والفرج والذي من المستحب الدعاء به، حيث أفضل الأدعية في الصباح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

دعاء الصباح لجلب الرزق والفرج

كما أن من بين أدعية الصباح للرزق والفرج: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت»، وأيضا دعاء «أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ، وكلمةِ الإخلاصِ، ودينِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ، وما أنا منَ المشرِكينَ، بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ».

أهم دعاء في الصباح للرزق والفرج

ومن أهم الأدعية التي يفضل الدعاء بها في الصباح لجلب الرزق والفرج، ترديد هذا الدعاء «قُل اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».