دعاء للمتوفى يوم الجمعة.. «اللهم ارحم من ضمه التراب»

دعاء للمتوفى يوم الجمعة، من الأدعية التي يحرص المسلمون على البحث عنها وتردديها، باعتبار الدعاء واحد من الأعمال التي يجب علينا أن نقوم بها عند وفاة شخص قريب منا.

ويستعرض التقرير التالي ما يمكن تسميته بـ دعاء للمتوفى يوم الجمعة، علما بأن المسلم يدعو ربه في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، كما تختلف صيغة الدعاء من شخص إلى آخر، ولا توجد صيغة معينة يجب الالتزام بها في الدعاء.

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

وعن دعاء للمتوفى يوم الجمعة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وبهذا يتضح أنّ أفضل ما في يكن تقديمه للميت في قبره هو الدعاء له وبالأخص في يوم الجمعة الذي قال عنه النبي أن قيه ساعة إجابة.

دعاء للمتوفى

واستكمالا للحديث عن دعاء للمتوفى يوم الجمعة، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنّه ورد عن الرسول أنه عند مرور جنازة أو دفن أحد الأشخاص كان يقول لأصحابه «ادعوا لأخيكم فهو الآن يُسأل»، موضحًا أن دعاء للمتوفى يوم الجمعة، يشمل الدعاء له بثبات المسلم عن سؤال الملكين داخل القبر، ولذلك يجب علينا أن ننتظر أمام المقابر فترة، ونقوم فيها بالدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة.

نص دعاء للمتوفى يوم الجمعة

واستكمالًا للحديث عن دعاء للمتوفي يوم الجمعة، أضاف «الأطرش» في دعاء للمتوفى: «ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم، واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم».

وتابع: «اللهم ارحم من ضمة التراب، واشفي من أنهكة الوجع، وأغث من أثقلة الهم، واهدي من غرت الدنيا».