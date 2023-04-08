أستاذ مناخ زراعي: لدينا استثمار أخضر وذكي في جميع المحافظات

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي إنَّ إقامة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعكس الرؤية لدى القيادة السياسية للخروج من المركزية للامركزية ويكون هناك استثمار أخضر وذكي بكل المحافظات وليس محافظة واحدة أو مركزية بالعاصمة الكبرى، ولكن الحديث اليوم عن مبادرة وطنية ضمن استراتيجية 2050 لمواجهة التغيرات المناخية، يدل على أننا نعيش أجواء مختلفة عن التي كنا نعيشها بالسابق مع التغيرات المناخية الكبيرة التي تحدث، ففصول السنة أصبح أغلبها متشابه.

الدولة تعيد هيكلة المناخ مرة أخرى من خلال المبادرات المختلفة

وأضاف أستاذ المناخ الزراعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة تعيد هيكلة المناخ مرة أخرى من خلال المبادرات المختلفة التي تخص المناخ من أجل إعادة ترميم للمناخ مرة أخرى وما حدث له من تغير، موضحًا أن التغيرات المناخية لا يتم مواجهتها إلا من خلال تلك المبادرات التي تقوم بها الدولة الآن.

تحفيز الشركات المبتدئة والمرأة من أجل التعاون لمواجهة تغير المناخ

وتابع أستاذ المناخ الزراعي أنَّه يتمّ تحفيز الشركات المبتدئة والمرأة من أجل التعاون لمواجهة التغيرات المناخية، وهناك إقبال كبير على الاشتراك بمبادرات التغيرات المناخية، مما يعكس الرغبة في التعاون بمثل هذه المبادرات من أجل خدمة المناخ المصري والعمل على الاتجاه نحو التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة، موضحًا أنَّ المشروعات الخضراء تهدف للتأثير على المناخ بالإيجاب وتقليل الانبعاثات والحد منها وكل مشروع له قياسات للنجاح ومردودها على البيئة والمناخ.