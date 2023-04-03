«الوطن» تفوز بجائزة التميز في صحافة المناخ عن تحقيق «العمارة الخضراء»

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الزميل خالد عبدالرسول الصحفي بجريدة «الوطن» لفوزه بجائزة التميز في صحافة المناخ التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، هذا العام، تحت عنوان «دورة الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالمقصود».

وفي حفل أقيم أمس، بمقر وزارة البيئة المعروف بـ«بيت القاهرة»، أعلنت الكاتبة الصحفية حنان بدوي أمين عام جمعية كتاب البيئة، فوز التحقيق الذي تقدم به الزميل خالد عبدالرسول، بعنوان العمارة الخضراء.. رهان رابح على الطبيعية، من بين 5 أعمال فازت بالجائزة من أصل 32 عملًا تمّ التقدم بها.

ويعرض تحقيق «العمارة الخضراء.. رهان رابح على الطبيعة» لتجربة جديدة ناجحة للعمارة البيئية في إحدى قرى محافظة الفيوم، ومميزات هذه التجربة وانخفاض تكلفتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية مقارنة بالعمارة الأسمنتية، وإمكانيات تكرارها ضمن مبادرة حياة كريمة، إضافة لأول جهود رسمية من نوعها لتطبيق معايير العمارة الخضراء على الإسكان الاجتماعي الذي تُنفذه الدولة.

وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر، وذلك لتطوير العمل الإعلامي في مجال البيئة، وتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات.

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ التعاون يهدف إلى الاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وايضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية كتحدي تغير المناخ

وأعلنت وزيرة البيئة عن اتخاذ مصر خطوة جديدة مهمة في الطريق نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بتكنولوجيا أجنبية ينفذها تحالف مصري.