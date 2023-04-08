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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما

كتب:

نورهان نصرالله
11:05 ص | السبت 08 أبريل 2023
محمد رمضان في مشهد من مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان في مشهد من مسلسل جعفر العمدة

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما، وذلك بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة من المسلسل الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان بجانب مجموعة من الفنانين من بينهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم وعصام السقا، إخراج محمد سامي.

وكشفت شبكة قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما، المعروض حصريا على شاشتها ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب عدد من المسلسلات الأخرى.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما، الساعة 10:15 مساء، وتعاد الحلقة الساعة 5 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون 9:45 صباحا، على قناة dmc.

أما المواعيد على قناة dmc دراما، تبدأ الساعة 6:15 مساء، والإعادة الأولى تكون 1:30 صباحا، أما الإعادة الثانية 12 ظهرا.

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