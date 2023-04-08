مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. أدلة جديدة لإثبات نسب ابن محمد رمضان

تعرض المحطات التلفزيونية اليوم مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 بطولة الفنان محمد رمضان الفنانة هالة صدقي، وكوكبة من النجوم.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

ويستكمل مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 أحداثًا مهمة، إذ تبدأ بنهاية حلقة رقم 16 من المسلسل بينها محاولة قتل الفنانة زينة «عايدة» الزوجة رقم 4 لجعفر العمدة، وأشارت أصابع الاتهام للفنانة «هالة صدقي» التي تقوم بدور «صفصف» والدة جعفر «محمد رمضان» والفنانة إيمان العاصي زوجة جعفر الثانية، فضلا عن اتهام سيد شقيق جعفر لثريا «مي كساب»، زوجة جعفر بخيانة جعفر مع الفنان أحمد داش.

مفاجآت بمسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

ومن المفاجآت المنتظرة بمسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 هي الأدلة التي تقود جعفر لكشف هوية الفنان أحمد داش وأنه نجله المختطف منذ 19 عاما، حيث سيظهر بمسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 بلال ليعترف بأنه والد احمد داش، ما يزيد البحث تعقيدًا فكلا من جعفر العمدة وأحمد داش يبحث عن الآخر دون أن يعرفه رغم أنهما أصدقاء.