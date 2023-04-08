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مشهد تهديد عايدة لوداد من مسلسل جعفر العمدة يتخطى مليوني مشاهدة على يوتيوب

كتب:

ياسمين محمود
02:00 ص | السبت 08 أبريل 2023
محمد رمضان في دور جعفر العمدة

محمد رمضان في دور جعفر العمدة

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتخطي مشهد تهديد عايدة لوداد خلال أحداث المسلسل مليوني مشاهدة على يوتيوب.

وكتبت الشركة المنتجة عبر صفحتها بإنستجرام: «مشهد عايدة بتهـدد وداد وتدخل سيد العمدة يتخطى 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة 

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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