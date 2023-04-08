الجامع الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى بحضور كبار علمائه

يحتفل الجامع الأزهر الشريف بذكرى غزوة بدر الكبرى سنويا، وهو ما يجري اليوم السبت 17 رمضان لعام 1444، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ ينظم احتفالية كبرى بالغزوة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون على الكفار رغم قلة عددهم، بعدما أمدهم الله بملائكة وجند من عنده.

الجامع الأزهر

أكد الأزهر الشريف بمناسبة هذه الذكرى، أن غزوة بدر تعد حدثا تاريخيا فاصلا، فرق الله فيه بين الحق والباطل، ومكن به للمسلمين ونصرهم على المشركين، وهم الأقل عددا وعتادا وكان نصر الله حليفا لكل من آمن به وصبر في شهر رمضان المبارك، وهو شهر الفتوحات والانتصارات.

تشهد احتفالية الجامع الأزهر بذكرى غزوة بدر الكبرى، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف القاء عدد من المحاضرات حول تذكير المسلمين بالاحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، خاصة الانتصارات العظيمة التي وقعت في الشهر الفضيل والحكمة من النصر في غزوة بدر وتلاحم المسلمين وهي أولى الغزوات للنبي والتي ساعدت على نشر رسالة النبي.

العبر والدروس المستفادة

قالت عواطف عبد الرؤوف، عضو الفتوى الإلكترونية، إن غزوة بدر بها العديد من الدروس المستفادة والعبر التي يحب أن نتعلمها ونطبقها، وهي حسن التوكل على الله والاعتماد عليه، وتطبيق مبدأ الشورى حتى نعزز قيم المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة لدى الأبناء، والقدوة الحسنة في الشجاعة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكاء في اختيار المكان عند بئر بدر وهو مكان السيطرة على مصدر المياه.