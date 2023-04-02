الجامع الأزهر كامل العدد في العشاء والتراويح بآلاف المصلين

امتلأت أروقة وصحن الجامع الأزهر، اليوم الأحد، بآلاف المصلين من ربوع مصر ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون فضلا من الله ورضوانًا في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

المحرصاوي يتقدم المصلين

وتقدم المصلين، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة هود برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي هود برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ورواية الدوري عن الإمام الكسائي.

وأوضح الدكتور عزمي القط، عضو المكتب الفني للجامع الأزهر، أنه أمَّ المصلين في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور محمد محمود الجُبة، والدكتور عماد عبد النبي، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، وأمَّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمود العزازي، والشيخ عمرو فاروق، والشيخ محمد السعداوي، والشيخ حسام قاسم.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

خطة الأزهر العلمية والدعوية

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح - صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم - 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).