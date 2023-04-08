خالد الجندي عبر قناة الناس: تجسيد الإمام الشافعي دراميا علاج للتحجر الفكري

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإمام الشافعي كان رمزا من رموز تغير الفتوى، لافتا إلى أن الفتوى تتغير بالزمان والمكان والشخص دون تغير الحكم، ما يعني التغيير في أحكام الناس وليس أحكام الله.

الجندي: اللين علامة من علامات النبوة

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: «كل المصابين بأحادية التفكير مذعورون من الإمام الشافعي، لأن فيه مرونة وليونة، اللين علامة من علامات النبوة، الفتوى بتختلف لأن كل زمن ومكان وإدراك عقلي تتطلب فتوى معينة، علينا علاج هذا التحجر في التفكير بتدريس الإمام الشافعي، وكذلك تجسيده دراميا».

واستكمل الجندي: «الشافعي لما حضر لمصر كان هنا الإمام الليث بن سعد، وكان أميرا وثريا وهذا لم يمنعه في التفقه في الدين، وكان دائما يختلف مع الإمام مالك، وكان الأئمة يختلفون مع بعضهم، علينا أن نقدم هذا للناس كي يتعلموا أن الاختلاف نعمة، وعلينا أن نتوقف عن التحجر الفكري».

قناة الناس في شكل جديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.