إجراءات تصريح سرادق عزاء وتصنيف العقار وترخيص فتحة سلم على النيل

أعلنت محافظة القاهرة عن عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال الأحياء، حيث يمكن للمواطن الحصول على الخدمة ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن، كما توضح محافظة القاهرة الخطوات المطلوبة للخدمة كما يلي..

استخراج رخصة فتحة سلم وبوابة أول مرة حماية النيل

-صورة البطاقة بالرقم القومي

-صورة التوكيل في حالة الوكالة والاطلاع على الأصل

-صورة آخر إيصال سداد الأملاك بالمحافظة حديث

-صورة ترخيص مرسى فى حالة مرسى

-صورة ترخيص زراعة للمشتل

-عقد صرف صحى

- إيصال سداد رسوم نظافة حديث

طلب سرادق عزاء

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل في حالة الوكالة والاطلاع على الأصل

صورة طبق الأصل من قرار الهدم

-صورة البطاقة

- صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- مذكرة فقد محضر شرطة

- أصل تصريح المحكمة

- صورة من قرار الهدم

طلب معرفة عقار طراز معماري من عدمه

- صورة عقد التمليك موثق بالشهر العقاري

- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب أو توكيل موثق

- خريطة المساحة من شركة المعادى محدد عليها رقم العوايد

- كشف رسمى حديث من العوائد

-صورة فوتوغرافية من واجهة العقار محدد عليها رقم العوايد

- كشف مشتملات

استخراج ترخيص ترميم

-صورة من قرار الترميم

- شهادة بعدم وجود طعن أو تظلم

-فى حالة وجود حكم محكمة أصل نهائى بالصيغة التنفيذية

-شهادة اشراف من مهندس معتمد من النقابة

-رسم هندسى من مكتب هندسى استشارى

-أصل عقد مقاولة معتمدة

- مقايسة أعمال

- تقرير هندسى بأسلوب الترميم

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو الأرض مع الاطلاع على الأصل

-صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الاصل

- صورة بطاقة الرقم القومى

طلب تصالح عن مخالفة

-محضر من النيابة بشأن القضية المحررة

- صورة بطاقة الرقم القومى

- صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الإطلاع على الأصل