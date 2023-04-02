محافظة القاهرة: إزالة فورية لمخالفات البناء في المهد وتكثيف المتابعة

تلقت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا بشأن التصدي لمخالفات البناء بحلوان، في إطار تطبيق القانون ومنع التجاوزات وتطبيق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وكلّف اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، الأجهزة المعنية، بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة منشية حلوان البلد الجديدة، من شارع عمر بن عبدالعزيز ثالث عقار شمال الشارع بحلوان، عبارة عن صبّة أعمدة الدور السابع فوق الأرض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي.

ووجّهت نائب المحافظ، مشرفي المربعات في الأحياء باستمرار المتابعة اليومية لرصد مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم، والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و الرصد الدائم لأي مخالفات، والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة، مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تتسبب في معاناة للمواطن.

يذكر أنّ محافظة القاهرة وغيرها من المحافظات، تحظر القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص مسبق وفق اشتراطات البناء، لضبط منظومة العمران والحد من أي عشوائيات أو مخالفات جديدة.