8 إجراءات من محافظة القاهرة استعدادا لشم النسيم وعيد القيامة

تستعد محافظة القاهرة لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم، برفع حالة الطوارئ، وتوفير الخدمات بكل الأحياء، والتشديد على أعمال النظافة والحد من الإشغالات وجاءت أبرز استعدادات محافظة القاهرة وفق تقرير لها لمناسبة شم النسيم وعيد القيامة ما يلي.

استعدادات عيد القيامة

- التركيز على تكثيف حملات النظافة على مدار الساعة في الشوارع والميادين وتحديدا في محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها مع إزالة أي إشغالات أو باعة.

- التركيز على إنارة أعمدة الشوارع، والتأكد من عملها بكفاءة خاصة في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها.

- التنسيق بين الأحياء والمرور لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات في محيط الكنائس ضمن الدواعي الأمنية.

- التصدي للكلاب الضالة بالشوارع خاصة في محيط الكنائس.

استعدادات أعياد الربيع

- تلقي غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 للتحرك الفوري، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور، حفاظًا على السلامة والصحة العامة ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

- تكثيف الحملات من الطب البيطري والتموين والصحة والأحياء على الأسواق ومحلات بيع السمك خاصة المملح من الفسيخ والرنجة؛ للتأكد من صلاحية تلك المنتجات، واتخاذ ما يلزم تجاه أي سلع منتهية الصلاحية.

- استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمرور على المخابز.

- متابعة توافر السلع، واستمرار عمل منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومتابعة عمل الأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.