«المالية»: بدل الأطباء البشريين 1700 جنيه اعتبارا من أبريل

وجهت وزارة المالية كتابا دوريا إلى مديرياتها التابعة توضح فيه موعد استحقاق العلاوات الدورية بعد قرار الحكومة بتعجيل الموعد؛ إذ جرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لعام 1904 الخاص بمزاولة مهنة الطب، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين داخل الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

نص القانون رقم 415 لسنة 1904

وينص القانون رقم 415 لسنة 1904 على إعطاء المتدرب الذي يمارس مهنة الطب خلال تدريبه الإجباري مكافأة مالية شهرية تصل إلى 2800 جنيه دون الإخلال بالقوانين.

بدلات الأطباء عن مخاطر العدوي

كما جرى التصديق على منح أعضاء المهن الطبية بدل شهري بداية من أبريل الجاري عن مخاطر العدوى التي يمكن أن تنقل للطبيب، وجاءت كالتالي:

- إعطاء 1700 جنيه للأطباء البشريين

- إعطاء أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي بدل يصل لـ1300 جنيه.

- منح 1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكميائيين والفزيقيين.

- منح 1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفني التمريض والفنيين الصحيين.