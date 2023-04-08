«الطب الشرعي»: لا شبهة جنائية في وفاة شاب بأحد شوارع دار السلام بالقاهرة

كشف تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة شاب يدعى «أحمد م م» في العقد الثالث من العمر والذي عثر على جثته في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، إنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى تعاطيه لجرعة مخدرات زائدة، وتم كتابة التقرير الخاص بسبب الوفاة وإرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الاهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد م م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وعثرت الأجهزة الأمنية على متعلقاته الشخصية كاملة.

وضع الجثة في مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات والسموم، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.