انتشار باعة السعف في شوارع الإسكندرية.. والأسعار تبدأ من 20 جنيها (صور)

انتشر عدد من باعة السعف في شوارع الإسكندرية منذ ساعات قليلة، تزامنًا مع ليلة أحد السعف، إذ إنها مناسبة سنوية تتزامن مع أحد الشعانين وانطلاق صلوات أسبوع الآلام الذي يُختتم بعيد القيامة المجيد، وتوافد المصلون عقب انتهاء قداس سبت لعازر، على باعة السعف من أجل الشراء وصنع المجسمات والصلبان اليوم، والذهاب بها إلى الكنائس غدًا.

أسعار السعف 2023

ويقول مينا جرجس، أحد باعة السعف، لـ«الوطن»، إنّ السعفة الواحدة تباع بـ20 جنيهًا، فيما توجد صلبان مدفرة من السعف مسبقاً تبدأ من 40 جنيهًا، وترتفع وفقًا للحجم، فيما يبلغ ثمن السنبلة 20 أو 30 جنيهًا.

وأوضح أن لكل زبون مبتغاه، فهناك من يرغب في شراء السعفة وتشكيلها مع أطفاله في منزله، وآخرون يرغبون في شرائها جاهزة لوضعها في المنزل والذهاب بها إلى القداس صباحًا.

اعتياد الأقباط على شراء السعف

واعتاد الأقباط، شراء السعف في أحد الشعانين نظرًا لأن اليهود استقبلوا به السيد المسيح عن دخوله إلى أورشليم، كما يرددون لحن يقول: «في الطريق فرشوا قمصان، ومن الشجر قطعوا أغصان، وهم يصيحون بالألحان أوصنا ابشيري أن دافيد».