البابا تواضروس في أحد السعف: المسيح ملك الفقراء وجاء ليصنع السلام

قال البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، إن يوم أحد الشعانين يعد يوم الفقراء حيث أن الذين أستقبلوا السيد المسيح في هذا اليوم هم أبسط الناس فهو ملك الفقراء، لافتاً إلى أن في أسبوع الآلام تتجلى أحداث كثيرة للسيد المسيح تظهر مدي أهتمامة بالفقراء، متابعا: «نري السيد المسيح ملك السماء ملك السلام ملك البساطة ملك الفقراء لذلك علينا أن نفرح بأحد الشعانين فهو يوم التهليل والفرح وبهذا القداس الأحتفالي يجعلنا دائما أن نحتفل بالمسيح وأن يسكن قلوبنا وأن تكون قلوبنا فرحه بالمسيح».

تسميات أحد الشعانين

واضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش ترأسه قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن السيد المسيح جاء من أجل أن نشتاق إلي النصيب الصالح إلي الحياة الأبدية، فهو «الجالس فوق الشاروبيم دخل إلي أورشليم» لذا فهو ملك السلام دخل إلي مدينة السلام أورشليم.

البابا تواضروس: المسيح جاء ليصنع سلام في حياتك

وتابع للمصلين: المسيح جاء ليصنع سلام في حياتك وفي بيتك وفي مجتمعك لذلك يجب ألا يبتعد الأنسان عن المسيح، لأن من يبتعد عنه لا يعرف سلام لذلك يجب علينا أن ندعو المسيح ان يدخل قلوبنا لينال الأنسان السلام لا تدع العمر يمر منك.

المسيح ملك البساطة

واختتم: نري أيضا كيف كان السيد المسيح بسيط فهو ملك البساطة وهي دعوة للحياة البسيطة في هذا العالم فنري كيف العالم يدخل في أزمات كثيرة لذلك البساطة شيء مهم جدا في حياتنا كيف يحيا الأنسان في بساطة شديدة بأقل القليل من أجل أحتياجات حياته فهي دعوة لنا جميعا أن نعيش حياة بسيطة.