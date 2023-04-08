 طقوس أسبوع الآلام.. تعليق الستائر السوداء في الكنيسة ووقف صلاة القداسات

ينفرد أسبوع الآلام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطقوس خاصة تختلف عن صلوات الكنيسة باقى أيام السنة، إذ تُخصّص الكنيسة هذا الأسبوع للسيد المسيح، حسب الاعتقاد المسيحى، حيث تعلق الكنائس الستائر السوداء وتمتنع الكنيسة خلال هذا الأسبوع عن صلاة القداسات أو الصلاة على الموتى.

صلوات تسبق أسبوع الآلام

ويقول القس باسيليوس جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمقطم والمنسق الإعلامى لكنائس المقطم، لـ«الوطن»، إن الكنيسة ترتّب لطقوس أسبوع الآلام قبل بدايته، إذ تصلى يوم جمعة ختام الصوم صلاة ما يُعرف بـ«القنديل العام»، وقبل الدخول فى أسبوع الآلام، لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى فى أسبوع الآلام، وكذلك تصلى الكنيسة فى أحد السعف الجناز العام الذى يعمل بعد القداس، لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور فى أسبوع الآلام.

وتابع القس باسيليوس أن أسبوع الآلام يبدأ من صلاة الساعة التاسعة يوم أحد الشعانين، ثم تبدأ صلوات البصخة المقدّسة يوم الاثنين، والتى تُعد بديلاً عن صلوات الأجبية، وتصلى خمس ساعات صباحية، وخمس ساعات مسائية، وترتيب صلوات البصخة الصباحية، هو نفس ترتيب الصلوات فى المساء، وتختلف بعض الألحان فى بعض الأيام، ولكن طقس الصلاة ثابت.

أكبر طقس كنسي يقام في الجمعة العظيمة

وأوضح كاهن كنيسة السيدة العذراء أنه لا ترفع الكنيسة البخور خلال أسبوع البصخة، ولا تصلى قداسات ما عدا قداس خميس العهد وسبت النور، وتصلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس خميس العهد، لأنه فى ذلك اليوم أسس السيد المسيح سر التناول، وقداس سبت النور.

وعن طقس الكنيسة يومى خميس العهد والجمعة العظيمة، يقول القس جورجيوس القمص فيلبس، كاهن كاتدرائية مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، لـ«الوطن»، إن الكنيسة تصلى فى خميس العهد أطول صلاة باكر فى السنة، إذ تستغرق ساعتين، لافتاً إلى أن طقس خميس العهد يُصلى فى الهيكل، لتكون تلك المرة الأولى التى تصلى فيها الكنيسة فى الهيكل بعد أحد الشعانين، بعد ذلك تصلى صلاة الساعة السادسة والثالثة والتاسعة وصلاة اللقان، وبعد ذلك يقوم الكاهن بغسل أرجل الرجال و«يرشم أرجلهم بالمياه»، وبالنسبة للسيدات ترشم بالمياه فى الجبهة، وبعد اللقان يصلى القداس، ويستغرق طقس خميس العهد من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وأما عن طقس الجمعة العظيمة، فيقول القس جورجيوس: يعتبر طقس جمعة الآلام أطول طقس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يبدأ من السادسة صباحاً وينتهى السادسة مساءً، إذ تصلى الكنيسة من صلاة باكر وحتى صلاة الساعة الثانية عشرة، بالإضافة إلى أن الألحان وكل صلاة يكون لها رمز.

وأضاف كاهن كاتدرائية مارجرجس: يظل الشعب فى الكنيسة لمدة ١٢ ساعة تقريباً، لذلك يفطرون على أكلات بسيطة كالفول النابت والطعمية، كما يتناول البعض الخل، كما يخصّص الأقباط هذا الأسبوع على وجه الخصوص للتفرّغ للصلاة وإغلاق التليفزيون.