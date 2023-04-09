خريطة فصل التيار الكهربائي في 5 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن عدة قرى ومدن تابعة لمحافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية خلال الفترة الصباحية للصيانة الدورية.

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها عبر صيانة المغذيات ضمن خطة الصيانة التبادلية بين المدن التابعة لها.

فصل التيار الكهربائي

اختارت شركة جنوب الدلتا ضمن خطة صيانتها عدة أماكن لفصل التيار الكهربائي كالتالي:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي بقرى السلسول والملعب والمستعمرات والجزائر ونجير والعزيزة والاتحاد والسلام والمنشية والوشايحة ومصطفي سليم والبراموون وكفر بدوي القديم والجديد وميت قرشي وأبو داود.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: قطع الكهرباء عن قرى أولاد خلف والغوايين والأمن الغذائي.

كفر الشيخ: انقطاع الكهرباء عن قرى المعلم وإبراهيم والنوايجة والمجد والخريجين والقنل والجديدة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

حددت شركة شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي من الساعة 10 صباحا للساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

قطع التيار الكهربائي

كما كشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن عدة أماكن بمحافظتي المنوفية والغربية للصيانة الدورية وحددت أماكن قطع الكهرباء اليوم الاحد في،

الغربية: فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بمركز المحلة الكبري، منها سندسيس والجابرية والمعتمدية، وغرب المحلة، وكفر حجازي.

المنوفية: قطع التيار الكهربائي عن محولات كفور الرمل بقرى بره العجوز وكفور الرمل ومنشاة ذكري والمنطقة الصناعية وقرىة شبرا باخوم وميت العبس وكفر ميت العبسيي والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد قطع الكهرباء

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.