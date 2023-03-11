خريطة فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة في 5 محافظات غدا

تشهد عدة قرى ومدن في عدة محافظات غدًا الأحد، فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية التي تنتهجها شركات الكهرباء لصيانة المحطات ومحولات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل للمشتركين.

وتهيب شركات الكهرباء بالمواطنين بأماكن قطع التيار الكهربائي بتوفير المغذي البديل فترة الانقطاع خاصة لأصحاب المحال التجارية والخدمية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أعلنتا فصل التيارالكهربائي غدًا الأحد عن مناطق عدة في 5 محافظات تابعة لهما وهي: القليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

القليوبية: فصل التيار الكهربائي عن محولات شرق بنها قطاع كهرباء القليوبية من الساعة 7 صباحًا للساعة 9 صباحًا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

المنوفية: قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات أشمون قطاع كهرباء المنوفية، من الساعة 8 صباحًا للساعة 12 صباحًا و فصل التيار الكهربي عن محطة محولات الباجور قطاع كهرباء المنوفية من الساعة 8 حتى الساعة 11 صباحًا.

مواعيد فصل الكهرباء

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر وتمي الأمديد وطلخا من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

دمياط: قطع التيار الكهربائي بمدن كفر سعد والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن قلين وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا وفوة من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.