«المنايفة بيعزموا القطار كل يوم في رمضان».. وجبات فراخ ولحمة من الأهالي

ملحمة يومية ينفذها شباب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قبل أذان المغرب يظهرون كخلية نحل، يعمل كل منهم جاهدا لتقديم الوجبات الساخنة للمسافرين في القطارات يوميًا قبل الإفطار، في مشهدٍ نال إعجاب رواد منصّات التواصل الاجتماعي.

«المنايفة بيفطروا القطر يوميًا في محطة قطار أشمون».. بهذه أكّد تامر غرابة، أحد منسقي إفطار الصائمين في قطار المنوفية، لـ«الوطن»، مؤكدا أنّ المبادرة نالت إعجاب الجميع وتشجيع ركاب القطارات التي تمر يوميًا من أشمون، مضيفًا أنّ الوجبات تكون لحوم أو دواجن أو كفتة بشكل دائم.

المنايفة بيفطروا القطار كل يوم في رمضان

سعادة كبيرة من جميع المشاركين في توزيع وجبات الإفطار يوميًا على المسافرين في قطار أشمون لا تنقطع، حيث أكد عمرو الصفراوي، أحد منسقي المبادرة، أنّ الفكرة تشمل توزيع 400 وجبة ساخنة يوميًا بالجهود الذاتية من الأهالي، لإظهار الوجه الحقيقي للمنايفة في فعل الخير خلال شهر رمضان المبارك.

50 شابا ينفذون مبادرة إفطار قطار في المنوفية

وقال وحيد أبوحنين، أحد منسقي المبادرة، إنّ المبادرة تشمل مشاركة كبيرة من المتطوعين يصل عددهم إلى 50 شابًا من مدينة أشمون؛ لإفطار الصائمين والمسافرين في القطار المار في مدينة أشمون، مؤكدًا أنّ المبادرة نجحت في نيل وثقة جميع أبناء المركز، ويتم إفطار المواطنين في قطارين هما قطار الساعة الخامسة والنصف وقطار الساعة السادسة قبل الإفطار مباشرة.