مترو الأنفاق: الانتهاء من توزيع 50 ألف وجبة إفطار صائم في رمضان

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، خلال منتصف شهر رمضان المبارك، من توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم، بالتعاون ورعاية بنك الطعام المصري، ضمن حملة «هنفطر في المحطة»، بتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوي على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة، وأنه يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميًا بعدد 3600 وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت آذان المغرب حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة «الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة».

وأوضح المتحدث، في بيان له، أنه بالتعاون مع جمعية البر والتقوى يتم توزيع 500 وجبة يوميًا لإفطار صائم يوميا بمحطتي «المرج الجديدة - عين شمس» بالخط الأول، وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميًا.

يذكر أن الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .