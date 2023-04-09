دوي سلسلة انفجارات بالجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في زابوريجيا

أعلن عضو مجلس إدارة زابوريجيا، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، سمع دوي سلسلة من الانفجارات فى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا، في «مقاطعة زابوريجيا»، التي أعلنت «موسكو» إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتحقق الولايات المتحدة في الوثائق الأمريكية السرية المسربة، كشفت نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، في تقرير، إن الوثائق الأمريكية السرية المسربة، شملت معلومات حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى اوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشفت الوثائق الأمريكية السرية المسربة، تفاصيل حول مخاوف لكوريا الجنوبية بشأن تزويد «كييف» بالسلاح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن «البنتاجون» تدرس الموضوع، مضيفة بشكل رسمي توجهت الوزارة إلى القضاء بشأن إجراء التحقيقات.