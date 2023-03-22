مقتل شخص وإصابة 25 في قصف روسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

قُتل شخص واُصيب 25 آخرين في قصف بصاروخ روسي على مبنى سكني بمدينة زابوريجيا الأوكرانية.

وفاة شخص أصيب بإصابات خطرة

وأعلن القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيا أناتولي كورتييف -عبر «تليجرام»، حسبما نقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، اليوم الأربعاء- وفاة شخص كان مصابا وفي حالة خطرة، ونقل 25 شخصا مصابا بجروح إلى المستشفى؛ من بينهم ثلاثة أشخاص في حالة خطةرة وطفلان، وفقا لآخر المعلومات المحدثة.

وقد ضرب الصاروخ الروسي مبنى سكني مكون من تسعة طوابق بالمدينة الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني: موسكو تقصف المدينة بوحشية

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بـ«قصف المدينة بوحشية».

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص في هجوم بطائرات روسية بدون طيار استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف.