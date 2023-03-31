إسقاط طائرة أوكرانية «مي 24» في اتجاه «مقاطعة زابوريجيا»

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة «فوستوك» التابعة للجيش الروسي ألكسندر جوردييف، إن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة أوكرانية من طراز «مي 24»، في اتجاه «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلن إيجور تيريخوف عمدة مدينة «خاركيف» شمال شرق أوكرانيا، عن استهداف المدينة بـ6 مقذوفات، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تفعيل إنذار الغارة الجوية في المنطقة.

دوي 9 انفجارات في سماء «بيلجورود» الروسية

قالت وسائل إعلام روسية، مساء أمس الخميس، سماع دوي 9 انفجارات قوية استمرت على فترات متقطعة لمدة 20 دقيقة، في سماء مدينة «بيلجورود»، بسبب أعمال للجيش في سماء المدينة وضواحيها، ما تسبب في اهتزاز نوافذ المنازل، وانطلاق أجهزة الإنذار في السيارات.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن «واشنطن» لديها أدلة جديدة على أن «موسكو» تتطلع مرة أخرى إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة لتأجيج الأزمة الأوكرانية، وأوضح منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن كجزء من الصفقة المقترحة، ستتلقى روسيا أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخيرة من «بيونج يانج»، فيما تعرض روسيا على كوريا الشمالية طعاما مقابل ذخيرة.

وأضافت «واشنطن»، أن السلوفاكي أشوت مكريتشيف «56 عاما» ينشط كوسيط في جهود روسيا لشراء أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية بين أواخر عام 2022 وأوائل 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال كيربي، إن أي إمدادات أسلحة أو ذخائرمن «بيونج يانج» إلى «موسكو» ستكون انتهاكًا للعديد من قرارات «مجلس الأمن الدولي»، التي تحظر أي شحنات أسلحة من وإلى كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي ألمانيا، انفق الجيش الجزء الهام من ميزانية الدفاع لعام 2023 البالغة 51 مليار يورو الذي كان مخصصا لشراء قطع غيار للمعدات «5 مليارات يورو»، وفقا لما ذكرته صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية.