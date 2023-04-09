تفاصيل انهيار مبنى مارسيليا.. ابحث عن الغاز

استيقط سكان جنوب فرنسا، على نبأ انهيار مبنى مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل انهيار مبنى مارسيليا.

وقال مسؤولون، إن حريقا يعيق رجال الإنقاذ في البحث عن ضحايا انهيار مبنى مارسيليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أضرار جراء انهيار مبنى مارسيليا

وأوضح عمدة المدينة بينوا بايان للصحفيين، أن انهيار مبنى مارسيليا وقع في منطقة «لا بلين»، وسط المدينة، مشيرا للصحفيين، إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من مبنيين متجاورين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت إدارة الإطفاء، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في موقع حادث انهيار مبنى مارسيليا.

حريق في أنقاض مبنى رقم 17

وأوضح بايان، أن هناك إصابتين بين 11 شخصا تم إجلاؤهم من المبنيين المجاورين اللذين تضررا جراء حادث مبنى مارسيليا، مضيفا أن هناك حريق في أنقاض مبنى رقم 17.

وتابع عمدة مدينة مارسيليا قائلا، إن الحريق يمنع السلطات من إرسال الكلاب والفرق، للبحث عن ضحايا محتملين، وفي وقت لاحق، أشار بايان، إلى نقل 6 أشخاص من المباني المجاورة إلى المستشفى.

وأضاف بايان، أن المباني المحيطة، ولا سيما المبنى الـ15، مهددة بالانهيار، ما يجعل عمليات الإنقاذ صعبة، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وفي سياق متصل، أضاف محافظ «منطقة بوش» كريستوف ميرماند لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن هناك شبهات قوية بأن انهيار مبنى مارسيليا، تسبب فيه انفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز.

جدير بالذكر، أن شارع دوبان وسط مدينة مرسيليا الفرنسية، شهد في نوفمبر 2018، انهيار مبنيين، أسفر عن مصرع 8 أشخاص.