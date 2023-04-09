انهيار مبنى وسط مدينة مارسيليا الفرنسية

انهار مبنى مكون من 4 طوابق وسط مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشار عمدة المدينة بينوا بايان، إلى انهيار مبنى مارسيليا وقع في الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي «00:40 فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة»، الواقع في 17 شارع تيفولي، مضيفا أن جزءا من المنازل المجاورة 15 و19 انهار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح بايان، أن حريقًا اندلع نتيجة انهيار مبنى مارسيليا، فيما قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في موقع الحادث.

ولم تحدد الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء سبب انهيار مبنى مارسيليا.