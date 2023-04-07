مسؤول بـ«السترات الصفراء»: الديمقراطية في فرنسا تتضاءل

قال مدير حركة «السترات الصفراء» عن العاصمة الفرنسية «باريس»، تييري بول فاليت، إن الديمقراطية في فرنسا مع إيمانويل ماكرون تتضاءل، مضيفا في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الديمقراطية لم تعد موجودة حقا.

وأشار فاليت، إلى أن الوضع مع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا يهدد بانفجار اجتماعي، مضيفا أن الأمر قد يحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأوضح فاليت: الآن تم تقويض كل هذه الحريات، كما تم تقويض الحق في الاحتجاج»، وأمس الخميس، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 570 ألف شخص في شوارع المدن للاحتجاج على إصلاح قانون التقاعد، فيما تواجد 57 ألف متظاهر في العاصمة «باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «الاتحاد العام للشغل»، قال في وقت سابق، إن 2 مليون تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلن ائتلاف من المنظمات النقابية عن أنه في 13 أبريل الجاري، سيتم تنظيم مرحلة أخرى من الإضرابات والمظاهرات.