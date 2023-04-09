دعاء يوم 18 رمضان.. اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى

تزامنًا مع اليوم الثامن عشر من رمضان، يفضل الصائمون التقرب إلى الله عز وجل في أيام شهر رمضان الفضيل بالدعاء، لأن الدعاء هو أقرب وسيلة ليتقرب بها العبد من ربه في كل الأوقات، وليس في أيام الشهر الفضيل فقط، ويبحث المسلمون عن دعاء اليوم 18 رمضان 2023، وهو ما يستعرضه التقرير التالي على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء اليوم 18 رمضان

وبرغم أنه لا توجد صيغة ثابتة لـ دعاء اليوم 18 رمضان، إلا أن هناك العديد من الأدعية التي يستطيع المسلم الصائم الاستعانة بها في التقرب إلى الله عز وجل، وهذا ما نرصده في السطور التالية:

اللهم اني اسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل.

اللهم اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم مَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم اجرني من النار اللهم اكتبني من عتقائك من النار يارب العالمين، اللهم لا يقضي شهر رمضان إلا وانت راضي عنا يالله.

دعاء اليوم 18 رمضان

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

ومن دعاء اليوم 18 رمضان، اللهم إني أسألك الهُدَى، والتُقَى، والعفاف والغِنَى.