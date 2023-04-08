أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023.. «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا»

يهتم العديد من المسلمين بأدعية الليالي الوترية من رمضان 2023، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتلك الأيام المباركة التي يزدادا فيها اجتهاد المسلم في عبادة الله لكسب ثواب أكبر، لكن لا توجد صيغة موحدة لـ أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023، والأدعية كثيرة يمكن أن يدعو المسلم لربه بما شاء.

أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023

ومن أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

أبرز أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023

- إلهي أسألك في أدعية الليالي الوترية من رمضان 2023 أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي، اللهم اقضِ حاجتي، واكتب لي التيسير والنجاح والتوفيق والفلاح.