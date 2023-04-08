لطيفة تطرح دعاء «راضيين»: جذبني لتقديمه في الشهر الكريم

طرحت النجمة لطيفة دعاء جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم «راضيين»، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

لطيفة تتحدث عن دعائها

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: بمجرد سماع كلمات دعاء «راضيين» قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدا أشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضى، وكشفت أنها أول مرة تتعاون مع هذا الفريق الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبا.

أضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانيه اتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائما أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.

آخر أعمال لطيفة

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت على لقب نجمة راديو إينرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب «ملحوقة» من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.