أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلا لـ«المولوية».. «ليلة صوفية في حب رسول الله»

نظمت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا كبيرا لـ فرقة المولوية المصرية تحت شعار «ليلة صوفية في حب رسول الله»، بقيادة المنشد الصوفي عامر التوني، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان على رأس الحضور، خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

فقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي

وبدأ الحفل بفقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، حيث اتسمت الاحتفالية بالأجواء الروحانية، وقدّمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التي تحث على مكارم الاخلاق، منها «لولاك لولاك»، و«متى يا حبيب القلب»، «عيني لغير جمالكم لا تنظر»، «يا مليحا قد تجلى»، «وبرقت سعاد»، «نارها في أضلعي».

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011.

وتعتبر أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربي، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسيا، ومقسمة على مستويين بطريقة هندسية حديثة، كما تحتوي على أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، والحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية، إذ إنّها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي حتى أصبحت إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.