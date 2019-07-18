"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- حفل فريق عابدين، في الربع، 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل المولوية المصرية بقيادة عامر التوني، في ساقية الصاوي، 7 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل فرقة الصحبجية الإسمعلاوية، على مسرح الضمة، 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- ستاند آب كوميدي، في درب 1718، 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- عرض مسرحية "الجميلة والوحش"، على مسرح النهار، 8 مساءً، وأسعار التذاكر 30، 50، 75 جنيهًا.

- عرض "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و75 جنيهًا.

- عرض أوبرا كارمن، على مسرح الهناجر الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.