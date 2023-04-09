حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس متهمين لقيامهما بقتل سائق وألقيا جثته بمنطقة الدائري على أحد المحاور المرورية بغرض السرقة بعد أن استدرجاه من علي أحد التطبيقات الإلكترونية حيث طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه ضحية الغدر، وشهيد لقمة العيش وتسليمها لأهله بمحل إقامته بالقاهرة.

اعترافات المتهمين بقتل سائق وإلقاء الجثة على الدائري بالقليوبية

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة أنهما ارتكبا الواقعة بقصد السرقة حيث اتصل أحدهما بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما من القاهرة إلى شبرا الخيمة وعندما وصل المجني عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما إلى دائرة أحد المحاورالمرورية بشبرا الخيمة وقبل وصولهما أجبراه على التوجه لمحل العثور على الجثة في دائرة مركز قليوب أسفل محور مروري على الدائري وأطلق أحدهما عليه عيار ناري كان بحوزته فأودى بحياته.

أضافا أنهما ألقيا جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب وأرشدا عن المسروقات وهي عبارة عن الهاتف المستولى عليه ومفتاح سيارة المجني عليه وسلاح أبيض «سكين» وفرد خرطوش محلي وطلقتين و3 هواتف محمولة وجرى العثور على السيارة ملقاة في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة.

تحريات قتل سائق وألقيا جثته بالقليوبية

دلت التحريات في الواقعة أن المجني عليه سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقيم بالقاهرة ولقي مصرعه نتيجة عيار ناري وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وراء الواقعة وأن المجني عليه يدعى «م.ع.ع» 28 سنة سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن المتهمين يواجهان الإعدام شنقا لتوافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار والتخطيط للجريمة واقترنها بالسرقة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء حيث إن الواقعة تدخل ضمن وقائع السرقة بالإكراه المقارنة بالقتل العمد وعقوبتها تصل إلى الإعدام شنقا.