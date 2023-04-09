الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية «صور»

احتفل الأقباط بصلوات أحد الشعانين داخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث حملوا السعف على أيديهم وسط سعادة كبرى تغمر وجوههم، متخذين من السعف وسيلة للتعبير عن صلواتهم حيث شكلوا منها مجسمات وصلبان للصلاة بها.

وتصادف اليوم 9 أبريل 2023 بأن يحل أحد السعف في ذات اليوم بعد 6 سنوات من حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الذي وقع في أحد السعف أيضا يوم 9 أبريل 2017، حيث إن موعد أحد السعف متغير من عام لآخر.

مرقسية الإسكندرية من التفجير إلى فرحة العيد

في ذات اليوم منذ 6 سنوات كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صلاة قداس أحد الشعانين من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث احتفالات أحد السعف في 9 أبريل من عام 2017 وإذ يد الإرهاب تفجر الكاتدرائية وقت خروج المصلين ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا ووقوع وعشرات المصابين من الأقباط والشرطة المدنية.

حدث السعف في ذات التاريخ.. والمشاعر مختلفة

عقارب الساعة مرت وعاد أحد السعف ليحل 9 أبريل من عام 2023، حطام التفجير تحول إلى بناء جيد، واختفى الحزن وحل مكانه فرح عيد أحد الشعانين.

فداخل فناء الكاتدرائية المرقسية توافد المصلون منذ الصباح من أجل الصلوات، يشترون خوص السعف من الباعة ويدخلون إلى الكنيسة بفرحة كبرى، وسط تواجد أمني مكثف، دليل على قوة الدولة في محاربتها الإرهاب.