مدينة الأقصر: ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمصالح بنسبة 75%

كشف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه جرى تنفيذ أعمال الترشيد بجميع المناطق والأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الأقصر، لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

تخفيض الإنارة العامة في الميادين والحدائق العامة بالأقصر

وأضاف الشرابي، أن جميع الأحياء بدأت في أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء طبقاً للبيان الآتي: «تم تخفيض الإنارة العامة في الميادين والحدائق العامة بمدينة الأقصر وفصل إنارة الإعلانات والدعاية المضيئة من الساعة العاشرة م يومياً وفصل التيار الكهربائي عن جميع مباني الوحدة المحلية ما عدا غرف التحكم والكاميرات وغرفة العمليات والمكاتب الفنية، أجهزة السيرفرات».

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت شارع خالد بن الوليد بدءً من فندق الإبروتيل وصولاً حتى ميدان مفتاح الحياة، وشارع المطحن وسيالة بدران ومنطقة شمال، وطريق المطار حيث تم ترشيد حوالي (533) كشاف من إجمالي (710) كشافات لتكون الكشافات المضيئة (177) فقط أي بنسبة 75%، وجار استكمال أعمال الترشيد في قطاعات أخرى.

ترشيد الاستهلاك بتوجيهات من الحكومة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوي المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، من خلال كتابه الدوري رقم 75 لسنة 2023، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمبانى والمصالح الحكومية.