رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

افتتاح معرض للفنون التشكيلية بجامعة الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
07:59 ص | السبت 08 أبريل 2023
حفل إفطار جماعي بكلية الفنون الجميلة

حفل إفطار جماعي بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء، معرضا للفنون التشكيلية، على هامش احتفال طلاب من أجل مصر بالإفطار الرمضاني، مشيدًا بروح التعاون والانتماء للوطن.

المعرض جاء ليؤكد على المفهوم العام لحفل الإفطار

وأوضحت الدكتورة جهاد شريت، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومنسق المعرض، أن المعرض جاء ليؤكد على المفهوم العام لحفل الافطار و هو اندماج جميع طلاب الجامعة في شهر الخير، لتقديم حالة من الابداع الأكاديمي والاجتماعي وتضافر جهود الطلاب، والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ارتباط الإبداع بقيمنا الاجتماعية

وتابعت «شريت»: شارك في المعرض نحو أكثر من 150 طالبا من أقسام الكلية المختلفة، وجائت بالطبع موضوعات الأعمال عن شهر رمضان وعن ارتباط الإبداع بقيمنا الاجتماعية، تأكيدا على روح الود والتعاون بين أفراد المجتمع المصري بصفة عامة والأقصري بصفة خاصة.

اقرأ المزيد:

أماكن للخروج في العيد في محافظة الأقصر بأقل تكلفة.. حدائق ومعدية وممشى

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر

بوجي وبكار في شوارع الأقصر.. توزيع وجبات الإفطار على الصائمين

الأقصر تصدر 350 طن طماطم مجففة بإجمالي أكثر من مليون دولار

تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في الأقصر

7 مدن ضمن قائمة الأكثر حرارة في طقس اليوم.. منها الأقصر وأسوان
بقلم أبو الحسن عبد الستار