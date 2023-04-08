افتتاح معرض للفنون التشكيلية بجامعة الأقصر

افتتح الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء، معرضا للفنون التشكيلية، على هامش احتفال طلاب من أجل مصر بالإفطار الرمضاني، مشيدًا بروح التعاون والانتماء للوطن.

المعرض جاء ليؤكد على المفهوم العام لحفل الإفطار

وأوضحت الدكتورة جهاد شريت، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومنسق المعرض، أن المعرض جاء ليؤكد على المفهوم العام لحفل الافطار و هو اندماج جميع طلاب الجامعة في شهر الخير، لتقديم حالة من الابداع الأكاديمي والاجتماعي وتضافر جهود الطلاب، والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ارتباط الإبداع بقيمنا الاجتماعية

وتابعت «شريت»: شارك في المعرض نحو أكثر من 150 طالبا من أقسام الكلية المختلفة، وجائت بالطبع موضوعات الأعمال عن شهر رمضان وعن ارتباط الإبداع بقيمنا الاجتماعية، تأكيدا على روح الود والتعاون بين أفراد المجتمع المصري بصفة عامة والأقصري بصفة خاصة.