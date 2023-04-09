أسعار الملوحة يوم شم النسيم 2023 في الأقصر

تزامنا مع قرب الاحتفال بعيد شم النسيم، والموافق يوم الإثنين المقبل 20 أبريل، يتساءل العديد من المواطنين بالأقصر عن أسعار الفسيخ والملوحة والرنجة، والتي ارتبطت باحتفالات عيد الربيع.

الأقصر تشتهر بالملوحة وليس الفسيخ

ويوضح أحمد عبد الحميد، أشهر بائعي الملوحة في شارع المنشية بالأقصر، أن الأقصر لا يوجد بها أحد يبيع الفسيخ، فهي تشتهر بالملوحة وهناك فرق بين الملوحة والفسيخ فالملوحة تصنع من أسماك كلب البحر والراية، أما الفسيخ فهو من أسماك البوري، أما الرنجة فلا تباع في محلات الملوحة أيضا بل تباع في المحلات وتكون مجمدة.

160 جنيها للكيلو

ويضيف، عبدالحميد، أن أسعار الملوحة في الأقصر، بلغت 160 جنيها للكيلو المخلي دون إضافة زيت أو مياه ملوحة، أما غير المخلي فتترواح أسعار الكيلو من 120 جنيها حتى 200 جنيه للكيلو حسب حجم السمكة، مؤكدا أن محافظتي الأقصر وأسوان تشتهر بالملوحة على مستوى الجمهورية حتى أن الكثير من الطلبات تأتي من القاهرة والمحافظات الأخرى لجودة الملوحة في الأقصر وأسوان.

نجلب الأسماك من محافظة أسوان

وتابع: «بدأت محلات الملوحة في الأقصر استعداداتها لأعياد شم النسيم، حيث نجلب الأسماك من محافظة أسوان، وإخلائها من الأشواك والأمعاء، ويتم تمليحها، حيث بدأت عمليات حجز الزبائن للملوحة مبكرا من بداية هذا الأسبوع».