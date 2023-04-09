بدء صلوات التجنيز العام في الكنائس الأرثوذكسية استعدادا لأسبوع الآلام

بدأت صلوات التجنيز العام بالكنائس القبطية الأرثوذكسية عقب الانتهاء من قداس أحد الشعانين استعدادا لبدء أسبوع الآلام.

صلوات التجنيز العام

وتصلى الكنيسة القبطية صلوات التجنيز العام على الحاضرين خلال قداسات أحد الشعانين والذي تحتفل به الكنيسة اليوم تذكارا لدخول السيد المسيح أورشليم، لأن الكنيسة لا تصلي على الموتى خلال أيام أسبوع الآلام، إذ تخصص هذا الأسبوع للاشتراك مع المسيح في رحلة آلامه كما أن الكنيسة لا تشترك في حزن آخر غير الحزن لآلام المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وتصلي الكنيسة حتى ظهر يوم أحد السعف بالطقس الفريحي لتعقبها إقامة صلوات طقس التجنيز العام والذي يعد إعلانًا لبداية أسبوع الآلام حيث تغلق الكنائس ستر الهيكل بعد قداس أحد الشعانين وتعلق الشارات والستائر السوداء حزنًا على صلب المسيح وتصلي على الحاضرين صلوات التجنيز العام بالنغمة الحزينة.

سبب صلاة الجناز العام

وتشدد الكنائس على شعبها لحضور الجناز العام خشية من أن يرقد أحد خلال أيام أسبوع الآلام، وبحسب الكنيسة يغني التجنيز العام عن الصلاة على الموتى خلال أيام البصخة المقدسة التي لا ترفع فيها الكنيسة البخور.