البابا تواضروس يصلي قداس أحد الشعانين في وادي النطرون غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا، بأحد الشعانين، والذي يواكب ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم «القدس»، وبهذه المناسبة يترأس البابا تواضروس القداس الإلهي، غدا، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

«تواضروس» يصلي أحد الشعانين في دير الأنبا بيشوي

ومن المقرر أن تبث القنوات الفضائية القبطية والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة والمركز الإعلامي للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي القداس الإلهي للاحتفال بأحد الشعانين، والذي يترأسه البابا تواضروس.

ويعد أحد الشعانين آخر آحاد الصوم الكبير حيث يليه أحد القيامة، وهو من الأيام المهمة بالتقويم القبطي إذ يعتبر بداية أسبوع الآلام، وبحسب الاعتقاد المسيحي، إذ تختتم الكنيسة الطقس الفريحي لأحد الشعانين بصلاة التجنيز العام على الحاضرين استعدادا لبدء أسبوع الآلام.

قصة أحد الشعانين

ويقبل الأقباط خلال هذا اليوم على شراء سعف النخيل استعدادا لاستقبال المسيح، كما فعل التلاميذ عند استقبال السيد المسيح عند دخوله أورشليم، ويقال أن تلك الطريقة هي طريقة استقبال الملوك قديما.

ويسمى أحد الشعانين بعديد من الأسماء، منها أحد الزيتون أو السعف، ويستخدم الأقباط السعف ليصنعوا منه الصلبان والأشكال المختلفة، كما يرمز السعف إلى النصر، بحسب الكنيسة، أي أنهم استقبلوا السيد المسيح منتصراً محققاً نبوءة العهد القديم.