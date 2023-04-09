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آخر فرصة لتسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا غدا

كتب:

منة عبده
01:20 م | الأحد 09 أبريل 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

تنتهي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدا، من تلقي أوراق طلبات تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية، من خلال تسجيل بياناتهم للمرة الرابعة والأخيرة. 

طلبات تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا للجامعات المصرية

ونوهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنه على الطلاب العائدين من أوكرانيا سرعة التسجيل للالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر؛ لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدًا لإلحاقهم بالجامعات.

وأكدت وزارة الهجرة، أنّ ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.

أشارت وزارة الهجرة، إلى أنه يمكن للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تسجيل بياناتهم عبر الموقع المخصص لهم من قبل الوزارة، من خلال هذا الرابط، ويشترط اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها.

البيانات المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

- الاسم رباعي.

- كلية الدراسة في أوكرانيا.

- السنة الدراسية.

 صورة الرقم القومي.

- إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي.

- طلب التحويل.

- ملء الاستمارة الموحدة.

- صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.