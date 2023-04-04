تدريبان لشباب المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ينظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية مجانية من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

«المهارات الرقمية» في الفترة من 9 حتى 12 أبريل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تدريب المهارات الرقمية دلوقتي في القاهرة، اللي هيساعدك تطور نفسك وتعرف الأساسيات الرقمية اللي هتساعدك في شغلك وحياتك زي:Microsoft Word مايكروسوفت ووردMicrosoft Excel مايكروسوفت إكسلMicrosoft Powerpoint مايكروسوفت باوربوينتالانترنت والايميل».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن تدريب «المهارات الرقمية» سيكون خلال الفترة من 9 أبريل حتى 12 أبريل من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 مساًء.

«تطوير الأعمال» سيتم تنظيمه خلال الفترة من يوم 9 أبريل حتى يوم 13 أبريل

كما نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، تفاصيل دورة تدريبية أخري: «ابدأ في مجال تطوير الأعمال دلوقتي وأنت في البيت خلال شهر رمضان، واتعلم إزاي تحدد أهدافك وتطور من خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر، وهيعرفك طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة واستخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال وتكوين شراكات مثمرة وغيره».

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور إلى أن تدريب «تطوير الأعمال» سيتم تنظيمه خلال الفترة من يوم 9 أبريل وحتى يوم 13 أبريل، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.