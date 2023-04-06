لأبناء المصريين بالخارج.. فيديو جديد من «الهجرة» ضمن «جذورنا المصرية»

ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من «جذورنا المصرية»، نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد يتضمن أبرز الأسئلة التى جاءت خلال استضافة المدرسة الأوروبية في القاهرة، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وخبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، لاستكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية».

المصري القديم أول من بدأ بالتعاملات الطيبة مع جميع المواطنين

وتتضمن منشور الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «المصري القديم أول من بدأ بالتعاملات الطيبة مع كل الناس، خاصة ذوي الهمم، ده كان رد خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، عن قد إيه الحضارة المصرية كانت مليانة بالأخلاق الطيبة اللي مكملة معانا لحد النهاردة».

رسالة قوية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

وجدير بالذكر أنّ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحرص على نشر العديد من مقاطع الفيديو، التي لا تتخطى مدتها دقيقتين، لكنها تحمل خلالها رسالة قوية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، تستهدف من خلالها، حفاظهم على اللغة والهوية العربية، وربطهم بوطنهم الأم، استكمالا للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى أطلقت بعنوان «جذورنا المصرية».