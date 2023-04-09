بدء صلاة الجناز العام في مرقسية الإسكندرية.. ماء وستائر سوداء «صور»

انطلقت صلاة الجناز العام من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي تعد آخر صلوات قداس أحد الشعانين 2023، حيث غير الشمامسة لون «البطرشيل» إلى اللون الأسود أو الأزرق الغامق، بالإضافة إلى وضع ستائر سوداء على منجلية القراءة، ووضع أجران الماء للصلاة عليها.

طقس الجناز العام

وبحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن عقب انتهاء قداس أحد الشعانين وتوزيع الأسرار المقدسة، يجتمع المسيحيون في الكنيسة لحضور التجنيز العمومي لجميع الراقدين في الرب خلال أسبوع الآلام فقط، لأنها لا تحتفل بإقامة جنازات تذكارية عن أنفس المسيحيين المنتقلين في خلال هذا الأسبوع.

السبب الرئيسي لصلاة الجناز العام

ويعد الغرض الأساسى من تجنيز الشعب، نظراً لخشية أن يتوفى أحدهم في أسبوع الآلام، حيث إن هذا التجنيز يغنى عن تجنيز الأربعة أيام التي لا يجب فيها رفع البخور وهي أيام: أحد السعف والإثنين والثلاثاء والأربعاء.

الجناز العام ينفرد به أحد الشعانين

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، إن طقس الجناز العام يعد أحد الأمور التي ينفرد بها أحد الشعانين، حيث إنه يأتي مرة واحدة في العام يكون في هذا اليوم.

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أن الكنيسة مسترشدة هنا بالروح القدس، قد وضعت طقس الجناز العام تحسبا لوفاة أحد وانتقاله إلي السماء، متابعا: «نكون بذلك مستعدين للسماء ولا ننشغل بأنتقال الأحباء».