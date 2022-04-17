البابا تواضروس يترأس صلاة الجناز العام من المرقسية في الإسكندرية 

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلاة الجناز العام من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي تعد أخر صلوات قداس أحد الشعانين 2022.

طقس الجناز العام

بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب انتهاء قداس أحد الشعانين وتوزيع الأسرار المقدسة، يجتمع الشعب المسيحي بكامله في الكنيسة لحضور التجنيز العمومي لجميع الراقدين في الرب خلال أسبوع الآلام فقط، لأنها لا تحتفل بإقامة جنازات تذكارية عن أنفس المسيحيين المنتقلين في خلال هذا الأسبوع.

ويعد الغرض الأساسي من تجنيز الشعب، نظرًا لخشية أن يتوفى أحدهم في أسبوع الآلام، حيث إن هذا التجنيز يغني عن تجنيز الأربعة أيام التي لا يجب فيها رفع البخور وهى أيام: الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء.

البابا تواضروس: الجناز العام ينفرد به أحد الشعانين

قال البابا تواضروس، إن طقس الجناز العام يعد أحد الأمور التي ينفرد بها أحد الشعانين، حيث إنه يأتي مرة واحدة في العام يكون في هذا اليوم.

وأوضح أن الكنيسة مسترشدة بالروح القدس، قد وضعت طقس الجناز العام تحسبًا لوفاة أحد وانتقاله إلى السماء، متابعًا: «نكون بذلك مستعدين للسماء ولا ننشغل بانتقال الأحباء».

وشارك البابا تواضروس، تلك الصلوات، الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية؛ الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والأنبا ايلاريون أسقف قطاع غرب والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة الكاتدرائية المرقسية، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة الذين سبق وأن سجلوا أسماءهم لحضور تلك الصلاة.