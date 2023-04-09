إلغاء فصل التيار الكهربائي بـ3 محافظات اليوم لسوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إلغاء فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن عدة قرى ومدن في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، لسوء الأحوال الجوية، خلال الفترة الصباحية.

كان من المقرر فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة 10 صباحا للساعة 1 ظهرا للصيانة الدورية خلال خطة الصيانة المتبعة بالشركة ولكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة تم إلغاء فصل التيار الكهربائي.

فصل التيار الكهربائي

وكانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد حددت عدة أماكن للفصل وهي:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي عن قرى السلسول والملعب والمستعمرات مصطفي سليم والبراموون وكفر بدوي القديم والجديد والجزائر ونجير والعزيزة والاتحاد والسلام والمنشية والوشايحة وميت قرشي وأبو داود بمحافظة الدقهلية.

أماكن فصل التيار الكهربائي

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المعلم وإبراهيم والنوايجة والمجد والخريجين والقنال والجديدة.

دمياط: فصل التيار الكهربائي عن قرى أولاد خلف والغوايين والأمن الغذائي بمحافظة دمياط.

موعد فصل التيار الكهربائي

ومن المقرر أن يتم صيانة الأماكن التي تم إلغاء الصيانة بها وفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عقب تحسن الأحوال الجوية، وتحديد يوم آخر.