مايان السيد «أميرة خيالية» أمام دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة

تشارك مايان السيد لأول مرة مع الفنانة دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل جت سليمة، الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في عالم خيالي داخل كتاب سحري يحوي قصصا شبيهة بألف ليلة وليلة، وتجسد مايان السيد دور الأميرة أحلام ابنة السلطان الحاكم الذي يجسد دوره خالد الصاوي، وتجسد دور جدتها هالة فاخر.

مايان السيد تشارك دميا سميرة غانم للمرة الأولى

تميزت مايان في أول ظهور لها خلال أحداث المسلسل بمظهر ساحر وجذاب، حيث ارتدت فستانا برتقاليا يزينه وشاحا بنفسجيا، وتضع من الحلي والاكسسوارات تاجا وعقدا، ما يظهر جمالها ورقتها، وتعد هذه الشخصية بمثابة تحد جديد لـ مايان، فهي ولأول مرة تقوم بدور شخصية خيالية تشبه شخصيات ألف ليلة وليلة، فيا تُرى ما الذي ينتظر الأميرة أحلام؟ وما المواقف التي ستجمع بينها وبين سليمة (دنيا سمير غانم)؟.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري وبيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.

يُذكر أنّ مايان السيد تشارك النجمة يسرا في بطولة مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته آدم الشرقاوي، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.