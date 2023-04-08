تفاعل كبير لاقاه مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 من قِبل المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى منه أمس، خاصة بعد ظهور «سليمة» وهي تعيش حياة بائسة تحت سيطرة زوجة والدها، وهو ما جعلها تعيش في دور سندريلا، ما دفع عدد كبير من محبي وعشاق الدراما الرمضانية إلى الاهتمام بمعرفة أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

مسلسل جت سليمة الحلقة 2

مواقف وأحداث مختلفة جاءت ضمن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، كان من بينها ظهور الفنان محمد سلام للمرة الأولى خلال أحداث المسلسل في دور «موكوس»، والذي تسبب في إعدام صديقه بسبب بيضة، حيث ادعى أنه سرق بيضة من أرض النعام طمعا في المكافأة بعد إعدامه، لكنه تفاجأ بأن المكافأة عبارة عن 5 بيضات، ويتفاجأ بأن الخطة التي رسمها مع صديقه بتعريض حياته للإعدام طمعا في المكافأة فشلت.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2

ومن ضمن الأحداث التي شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة، سقوط شهاب من السماء، الذي أتت من خلال «سليمة» وشقيقها، حيث انتقلا لأرض النعام بسبب كتاب قديم، كما طلبت الأميرة أحلام، التي تلعب دورها الفانة مايان السيد، من والدها السلطان طمعان عدم السفر مع زوجها خارج أرض النعام فهي لا تعرف زوجها، وهو أكبر منها في السن ومجبرة على الزواج منه بسبب طمع أبيها في الحصول على جيوش.

قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتدور قصة مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا؛ إذ تلعب الفنانة دنيا سمير غانم دور فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ويُعرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم على CBC الفضائية الساعة 8.45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2.45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 2.15 ظهرًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.45 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة «Watch it» الساعة 9 مساء.