مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثانية على CBC وCBC دراما

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة، سيطرت حالة من البهجة والسعادة على المشاهدين لرؤية للفنانة دنيا سمير غانم على الشاشة مرة أخرى بعد غياب دام نحو 3 سنوات، تعود من خلاله إلى جمهورها بمسلسل ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ15 حلقة، ما زاد البحث خلال الساعات الماضية حول مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثانية على CBC.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثانية على CBC

وبالنسبة لـ مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الثانية على CBC، يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة التالية حصريًا على قناة CBC الفضائية الساعة 8.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى الساعة 2.45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 2.15 ظهرًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.45 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة «Watch it» الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل جت سليمة

وتدور قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، في إطار من الكوميديا والفانتازيا، يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، محمد سلام، وهالة فاخر، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري ومن إخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة، ويستهدف المسلسل جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

ويُعرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم حصريًا على قناة CBC على التردد: 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.