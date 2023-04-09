«الشباب والرياضة» توفر أماكن لقضاء إجازة العيد بأسعار رمزية.. تعرف عليها

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي ستصل مدتها لنحو 4 أيام أو أكثر، يزداد اهتمام الكثير من الشباب والعائلات بالبحث عن أماكن مختلفة لقضاء فترات الإجازة في أي من محافظات الجمهورية، خاصة أن إجازة العيد هذا العام تتزامن مع أعياد الربيع، وعيد تحرير سيناء، وكلها إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

فتح باب حجز البيوت الشبابية لقضاء إجازة العيد

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إتاحة جميع البيوت الشبابية في جميع محافظات الجمهورية، للحجز من جانب الشباب والعائلات، لقضاء فترة إجازات العيد، وذلك بأسعار رمزية، وهذا ما يزيد من حجم الإقبال على الحجز من جانب الأسر والشباب، والمؤسسات الخيرية، والجمعيات الأهلية، وغيرها من الراغبين في قضاء الإجازة بالمناطق الساحلية أو ربوع مصر المختلفة.

أماكن «الشباب والرياضة» لقضاء إجازة العيد في المحافظات

- المدينة الشبابية ببورسعيد.

- المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- المدينة الشبابية بأسوان.

- المدينة الشبابية بالأقصر.

- المدينة الشبابية بالعريش.

- المدينة الشبابية برأس البر.

- مركز التعليم المدني بالجزيرة.

- مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

- مركز التعليم المدني بالبحيرة.

- مركز التعليم المدني بالاسماعيلية.

- مركز التعليم المدني بالفيوم.

- مركز التعليم المدني بسوهاج.

- مركز التعليم المدني بالأقصر.

- مركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان.

- مركز التعليم المدني بمطروح.

- المدينة الشبابية بالغردقة.

- المدينة الشبابية بالوادي الجديد

واشارت وزراة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، إلى أن كل هذة الأماكن حكومية وآمنة لجميع الشباب والأسر المقيمين بها، وبأسعار أقل كثيرا من أسعار الإقامة في الفنادق بتلك المحافظات.